En 15-årig svensk dreng har været forsvundet siden mandag eftermiddag.

Nu har politiet anholdt tre mænd, som de mistænker for kidnapning.

Det skriver Expressen.

Drengen, der hedder Henrik, forsvandt fra Alingsås.

Til Expressen fortæller hans far, at Henrik kom hjem fra skole ved 15.40-tiden mandag.

»Vi snakkede lidt sammen. Han viste ingen tegn på nervøsitet eller noget. Han var, som han plejer at være,« siger han.

Faderen tog afsted for at besøge en ven og var hjemme igen klokken 18.45.

Han forsøgte forgæves at ringe til sønnen flere gange.

Tirsdag middag tog han op til politistationen for at melde, at Henrik var forsvundet.

»Det er meget trist. Han har aldrig gjort sådan før. Han er aldrig, aldrig bare forsvundet,« siger Henriks far.

Politiets talsmand i Väst, Fredrik Svedemyr, siger, at tre mænd nu er blevet anholdt i forbindelse med drengens forsvinden.

»Det er mænd i forskellige aldre,« siger talsmanden, der ikke kan sige, om de har nogen relation til drengen.

»Først og fremmest skal vi sikre os, at vi kan finde drengen,« siger talsmanden.

En stor eftersøgningsindsats er i gang i området.