Pas nu på brandfaren, hvis du bevæger dig ud i skoven. Starter du en skovbrand, kan det blive dyrt.

En amerikansk teenager på bare 15 år, som selv indrømmer at have startet en massiv skovbrand i staten Oregon, er blevet dømt til at betale 36 millioner amerikanske dollar (227 mio. danske kr.) til ofrene for branden.

Dommeren i sagen indrømmer, at det fulde beløb nok aldrig bliver betalt. I hvert fald siger han, at pengene vil blive betalt over tid, ifølge avisen The Oregonian.

Dommer John A. Olson havde først undersøgt. om det var ok ifølge den amerikanske forfatning at give en så stor bøde til en mindreårig.

I sin forklaring, skriver dommeren:

'Efter at have hørt forklaringerne fra parterne, er retten overbevist om, at en dom på 36 millioner dollar ikke strider mod hverken statens eller den føderale konstitution.'

Dommeren er også helt klar i mælet, når han skriver:

'Det er helt klart proportionelt med forseelsens alvor, da bødens størrelse ikke overstiger den finansielle skade, som den unge mand har forårsaget. Kort og godt er jeg tilfreds med den erstatning jeg har dømt den unge mand til at betale.'

En advokat for den 15-årige kalder beløbet for 'absurd' og 'absolut latterligt'.

Men i virkeligheden skulle det måske være endnu højere. Det er nemlig så godt som umuligt at gøre skaderne op.

Den 15-årige indrømmer, at han den 2. september sidste år smed fyrværkeri i Eagle Creek Canyon, og dermed startede branden.