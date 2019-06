En 15-årig britisk pige blev i slutningen af maj voldtaget på et firestjernet hotel på Mallorca. Rejseselskabet TUI anvender hotellet. Dog ikke den danske afdeling.

Gerningsmanden overmandede den unge pige på hotellets område den 27. maj og trak hende efterfølgende med ind i hotellets sauna, hvor han forgreb sig på hende.

Det skriver den engelske avis Daily Mail.

Ifølge avisen er den mistænkte voldtægtsmand en rumænsk lommetyv, der er kendt af det lokale politi.

Han blev kort efter overgrebet arresteret og afhørt, men er ifølge Daily Mail løsladt ved kaution efter at have været i retten fredag.

Llucmajor ligger sydøst for Mallorcas hovedstad, Palma. Foto: Google Maps Vis mere Llucmajor ligger sydøst for Mallorcas hovedstad, Palma. Foto: Google Maps

Det firestjernede hotel, hvor overgrebet fandt sted, hedder Best Delta Hotel og ligger i Llucmajor, der ligger sydøst for Mallorcas hovedstad Palma.

Rejseselskabet TUI Group, som ifølge deres egen hjemmeside er verdens største rejsearrangør, indlogerer rejsende på Best Delta Hotel i Llucmajor.

På TUIs lettiske side kan man således booke overnatninger på hotellet.

Over for B.T. fortæller Mikkel Hansen, der er pressechef for TUI Danmark, at TUI i Norden ikke benytter sig af Best Delta Hotel i Llucmajor.

»TUI Group er moderselskabet og bærer internationalt det samme navn, men alle filialer arbejder separat,« forklarer Mikkel Hansen.

Han kender ikke til sagen med den britiske pige, men ville med 100 pct. sikkerhed have hørt om den, hvis det pågældende hotel har været i Nordens hotelportefølje.

»Vi har en vagtcentral, der dag og nat sidder og opdaterer oplysninger, der er relevante for vores nordiske marked. Og var sådan noget sket et sted, hvor vi har gæster, ville vi få det at vide med det samme,« siger Mikkel Hansen.

En talsmand for Best Delta Hotel sagde fredag følgende, efter nyheden om overgrebet slap ud:

»Vi beklager dybt, hvad der er sket, og lige fra begyndelsen har vi rettet al vores opmærksomhed samt vores menneskelige og tekniske ressourcer i retning af at hjælpe den berørte person og hendes familie.«