En 15-årig pige mistede livet, da en hængebro kollapsede i det sydvestlige Frankrig mandag. Mindst to køretøjer styrtede ned i floden Tarn ved ulykken.

Det var en personbil og en lastbil, som faldt i floden, da hængebroen ved Mirepoix-sur-Tarn nord for Toulouse brød sammen.

Muligvis var der også en tredje bil på broen, da ulykken skete.

Fire personer blev reddet op fra floden, deriblandt pigens mor.

Flere andre frygtes omkommet.

Broen forbandt byerne Mirepoix-sur-Tarn og Bessieres.

Tv-optagelser fra stedet viste en redningshelikopter over en af de biler, som styrtede i floden, hvor strømmen er stærk.

Liget af pigen blev bjærget op af vandet, siger statsanklageren i Toulouse, Dominique Alzeari.

En 15-årig pige mistede livet, da en hængebro kollapsede i det sydvestlige Frankrig mandag. Mindst to køretøjer styrtede i floden Tarn nord for Toulouse.

Over 60 redningsfolk – deriblandt dykkere og 40 politifolk – blev sat ind i redningsoperationen, oplyser brandvæsnets leder i regionen, Etienne Guyot.

Han siger, at flere andre savnes.

»Blandt dem er chaufføren fra lastbilen og chaufføren fra en tredje bil, som muligvis var på broen.«

Han siger, at øjenvidner har forklaret, at de så en større bil på broen.

Broen, der er fra 1930'erne, kan ikke bære køretøjer, der vejer mere end 19 ton.

Borgmesteren i Mirepoix-sur-Tarn, Eric Oget, kalder broen for 'et vigtigt trafikkryds' for alle i regionen, som arbejder i Toulouse på den anden side af floden.

Mange fodgængere – deriblandt skolebørn – krydser broen dagligt, siger han.

