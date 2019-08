En yderst opsigtsvækkende sag har de seneste 24 timer trukket overskrifter landet over i Storbritannien.

Sagen omhandler en 15-årig britisk teenagepige med indlæringsvanskeligheder, som er forsvundet sporløst fra sit hotelværelse under en familieferie til Malaysia.

Ifølge BBC og The Sun ankom pigen ved navn Nora Quoirin til Malaysia med sin familie til den malaysiske by Seremban nær Kuala Lumpur lørdag, men da hendes forældre vågnede søndag morgen, fandt de datterens værelse tomt, mens vinduet stod på vid gab.

Catherine Morrison, som er en ven af familien, fortæller til BBC, at Noras forsvinding blev opdaget klokken 06.30 lokal tid, og at hendes forældre er 'paniske', da det ikke ligner Nora at stikke af.

»De var lige ankommet, og det skulle være deres livs tur,« siger familievennen til det britiske medie og fortsætter:

»De tjekkede ind på hotellet, gik i seng, men morgenen efter var Nora ikke på sit værelse, og vinduet stod åbent.«

Hotellet The Dusin, som den britiske familie er indlogeret på, er et stort resort, der er beliggende ved siden af Berembun Forest Reserve, som er et fredet reservat med alt fra vildsvin og aber til gigantiske tusindben og igler.

Det skriver hotellet på deres hjemmeside.

Ifølge britiske medier benytter politiet i Malaysia sig af hunde i søgningen efter den forsvundne teenagepige. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvorvidt eftersøgningen er lokaliseret i skovreservateret eller ej.

Selvom familien har boet i Storbritannien i mindst to årtier, forlyder det - ifølge BBC - at Nora Quoirin rejser på et irsk pas.

Mohamad Nor Marzukee Besar fra det malaysiske politi har over for The Star bekræftet, at de har modtaget en anmeldelse om en forsvundet 15-årig pige.

Udenrigsministeriet i Irland har desuden bekræftet, at de yder bistand i sagen.