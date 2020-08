Norsk politi rykkede torsdag eftermiddag ud til et hotel i byen Sarpsborg, hvor der var meldinger om en død person.

Udover at der var tale om et mistænkeligt dødsfald, var detaljerne fra politiet sparsomme.

Fredag har de dog ifølge NRK bekræftet, at de på et af hotelværelserne fandt en ung pige død.

»Det er en 15 år gammel pige, som ikke oprindeligt er fra Sarpsborg, men som den seneste tid har haft lokale tilhørsforhold,« siger efterforskningslederen Kai Andersen til mediet.

Samme dag, som den 15-årige pige blev fundet død, blev en 27-årig mand pågrebet.

Det var hans hotelværelse, pigen blev fundet på, og manden er sigtet for at have efterladt den afdøde pige i hjælpeløs tilstand.

Politiet oplyser, at de igennem efterforskningen forsøger at bringe yderligere klarhed over, hvad der er sket, således de kan vurdere, om den 27-årige skal sigtes yderligere.

Hvad mandens tilknytning til pigen er, og hvorfor hun befandt sig på hans hotelværelse, har politiet endnu ikke meldt ud. De bekræfter dog, at de to kendte hinanden.

Ifølge NRKs oplysninger har den 27-årige mand boet på hotellet i Sarpsborg i omkring en uge.

Hotellets ansatte havde angiveligt ikke noget kendskab til, at en gæst lå død på en af værelserne, før ambulanceredderne ankom til stedet og skulle have deres hjælp til at komme ind på værelset.

Den 15-årige pige skal obduceres, således at dødsårsagen kan fastslås.