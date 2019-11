Mandag morgen afgik den 15-årige nordmand Oscar André ved døden på sygehuset, efter at have kæmpet for sit liv i næsten en måned.

Den norske teenager døde af skader, som hans far har påført ham.

9. oktober rykkede norsk politi ifølge Dagbladet ud til en alvorlig voldshændelse i den lille norske by Kapp.

Her fandt man den 15-årige Oscar André livløs i sit hjem, hvorefter han hurtigt blev fragtet til Ullevål Sygehus med kritiske skader.

Torsdag meldte norsk politi ud, at den foreløbige rapport viser, at dødsårsagen antages at være kvælning.

Efter fundet af den 15-årige dreng, blev hans far pågrebet blot få hundrede meter fra hjemmet.

Faren sad i sin bil under pågirbelsen, som ifølge politiet skete ganske udramatisk.

Efterforskningslederen John Eivind Melbye oplyser overfor Oppland Arbeiderblad, at der er fundet strips og andre genstande i og omkring familiens bolig, som kan tyde på, at voldshandlingen ikke er sket i affekt.

»Der er forhold, som bærer præg af planlægning,« siger efterforskningslederen til avisen.

Han bekræfter desuden, at politiet, baseret på forklaringen, som faren gav, da han blev pågrebet, kender til hans motiv for voldsudøvelsen, som førte til sønnens død.

Af hensyn til familien ønsker politiet dog ikke at gå ud med yderligere oplysninger og detaljer om motivet.

I første omgang var faren sigtet for drabsforsøg, men da 15-årig Oscar André tirsdag den 5. november døde på sygehuset, blev sigtelsen ændret til drab.



Henter kort...

Den 45-årige mand, hvis navn ikke er blevet offentliggjort, er blevet forelagt sigtelsen. Han erkender sig skyldig.

Den drabssigtede er også sigtet for seksuel omgang med barn under 14 år. Hans afdøde søn er offeret i begge sigtelser.

Manden er desuden også sigtet for frihedsberøvelse af moderen til den 15-årige dreng.

»Hun er angiveligt blevet låst inde i soveværelset, mens voldshandlingen fandt sted. Hun formåede dog at komme ud på balkonen, hvor hun bad en person, som var i nærheden, om hjælp,« siger politiadvokat Mari Lauritzen Hasle til sol.no.