Er det Nora?

Ti dage efter, at den irsk-franske teenager Nora Quoirin forsvandt sporløst fra et ferieresort i Malaysia, holder alle omkring eftersøgningen vejret.

Tirsdag blev der nemlig fundet et lig i junglen, og lige nu er det uvist, hvem det er.

Den malaysiske politichef, Mohammed Yusop, bekræfter, at der er fundet en død person i regnskoven.

Nora Quoirin forsvandt i junglen få timer efter, at hun ankom til et ferieresort sammen med sin familie. Foto: HO Vis mere Nora Quoirin forsvandt i junglen få timer efter, at hun ankom til et ferieresort sammen med sin familie. Foto: HO

»Jeg kan bekræfte, at der er fundet et lig i Betembum bjergene. Det er ikke et sted, der er tilgængeligt,« siger han ifølge britiske Daily Mail.

Han tilføjer, at retsmedicinske undersøgelser nu skal fastslå, hvorvidt der er tale om en mand eller en kvinde.

Avisen noterer sig endvidere, at der tilsyneladende ikke er andre personer meldt savnet i området.

Det er mere end en uge siden, at den 15-årige Nora forsvandt i den malaysiske jungle.

Nora og handes mor. Foto: FAMILY HANDOUT Vis mere Nora og handes mor. Foto: FAMILY HANDOUT

Den udviklingshæmmede pige ankom forrige weekend til hotellet The Dusun i naturreservatet Berumbun Forest Reserve syd for Kuala Lumpur sammen med sine forældre og søskende.

De tjekkede ind på resortet sent lørdag aften og gik i seng, men da familien vågnede søndag morgen, var Nora væk.

Eneste spor efter hende var et åbent vindue i hytten, hvor hun havde overnattet med sine søskende.

Området, hvor liget er fundet, ligger ifølge The Mirror blot få kilometer fra hotellet, hvor hun sidst blev set.

Både sporhunde og lighunde deltager i eftersøgningen af Nora. Foto: STR Vis mere Både sporhunde og lighunde deltager i eftersøgningen af Nora. Foto: STR

Avisen citerer politichefen Yusop for at sige, at der er tale om en kvinde.

»Vi har fundet liget af en kvinde med hvid hud omkring to kilometer fra det sted, hvor hun (Nora, red.) boede.«

»En mand ringede til politiets hotline og fortalte, at han havde fundet et lige i vandfaldet. Liget var intakt.«

Politiet har afspærret området, og få timer efter fundet af liget blev en bil med Noras forældres set køre gennem afspærringen.

Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere Foto: FAZRY ISMAIL

Over 300 personer deltager ifølge den regionale politichef i aktionen, og betjente fra både Irland, Frankrig og Storbritannien hjælper de lokale myndigheder.

De bruger hunde, helikopter såvel som droner i eftersøgningen.

Der er både hunde, der er trænede i at finde levende, forsvundne personer, men også lighunde, som specifikt søger efter lig.

Nora beskrives som ekstrem sårbar.

Hun har indlæringsvanskeligheder og er på ingen måde i stand til at tage vare på sig selv.

Politiets teori er, at Nora selv er kravlet ud af vinduet og har forvildet sig ud i junglen, men hendes familie er overbevist om, at hun er blevet kidnappet.

En betjent på stedet siger til The Mirror, som har en udsendt reporter på stedet:

»Vi tror, vi har fundet et lig, men vi bliver nødt til at få bekræftet, om det er hende. Vær venlig at være tålmodige. Det er et område, som er svært tilgængeligt.«