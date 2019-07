En kun 15-årig arving til to magtfulde britiske familiedynastier døde mandag i en ulykke på familiens farm.

Iris Annabel Goldsmith, der er datter af finansmanden Ben Goldsmith og hans ekskone Kate Rothschild, døde i en tragisk ulykke, da hun sammen med en veninde kørte en fire-hjulet ATV på ejendommen i landsbyen North Brewham i England.

Ambulancetjenesten blev tilkaldt kort efter ulykken klokken 15.15 mandag, hvor en lægehelikopter og ambulancer blev sendt til stedet.

Engelske medier såsom Daily Mail har talt med venner af familien, som fortæller, hvordan pigens forældre er 'fuldstændig knuste' over tabet af deres datter, der bliver beskrevet som havende været charmerende, intelligent og et fantastisk selskab.

Den 15-årige pige havde lige afsluttet sine eksaminer og tilbragte den første tid af sommerferien på sin fars gård, da ulykken skete. The Times oplyser, at hun angiveligt skulle være blevet fanget under køretøjet i forbindelse med ulykken.

Iris Annabel Goldsmith var elev på den private pigeskole Wycombe Abbey, hvor rektor Rhiannon Wilkinson har udtalt, at hun vil blive 'frygtelig savnet af os alle'.

»Vi var alle chokerede over nyheden fra familien om Iris' tragiske død. Hendes familie har vores dybtfølte medfølelse i denne svære tid,« siger hun til BBC.

»Iris var energisk og nysgerrig med en sprudlende og varm personlighed, som oplyste alle omkring hende.«

Iris Annabel Goldsmith var det ældste barn af to af Englands mest magtfulde familiedynastier. Hendes forældre estimeres til at have en samlet formue på over 2.5 milliarder kroner. Hun var desuden niece til det konservative medlem af det britiske parlament Zac Goldsmith.