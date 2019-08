En teenager fra Irland er i kritisk tilstand efter et voldsomt fald på ferieøen Lanzarote i Spanien.

Ifølge The Daily Star faldt den 15-årige turist ned fra en væg i byen Puerto del Carmel.

Faldet fra en højde på omkring 4,5 meter forårsagede efter sigende så alvorlige hovedskader, at han nu kæmper for sit liv på hospitalet.

Det lokale politi fortæller det britiske medie, at den 15-årige forsøgte at hoppe fra en væg hen til en lysmaste, men at han ikke formåede at holde fast og derfor styrtede med hovedet først ned i asfalten.

Han fik hjertestop, men blev genoplivet på stedet af politiet og redningsmandskab. Han blev derefter hastet til hospitalet på øens hovedstad, Arrecife.

»Den første evaluering på stedet viste, at den tilskadekomne - en mand - havde kritiske skader på hjernen,« siger en talsperson fra beredskabet ifølge Daily Star.

Politiet har ikke bekræftet hans nationalitet, men lokale medier skriver, at han er irsk statsborger.

Den tragiske hændelse fandt sted mandag klokken 04.00 om morgenen lokal tid.