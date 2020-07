En 15-årig dreng fra Mongoliet er død af byldepest. Nu er der indført lockdown i dele af landet.

Teenagedrengen kom fra provinsen Gov-Altaj og skal være blevet smittet efter at have spist råt kød fra et murmeldyr.

Dødsfaldet kommer kort efter, at to andre mongolere er blevet testet positive for sygdommen, der er kendt som 'Den Sorte Død'.

De to smittede kommer fra naboprovinsen Khovd.

De tre smittetilfælde har medført, at der er blevet indført karantæne i fem distrikter i provinsen, som ligger på grænsen mellem Mongoliet og Kina.

Det oplyser landets sundhedsmyndigheder ifølge Sky News.

Sundhedsmyndighederne i Mongoliet udtalte forleden på en pressekonference, at landets Nationale Center for Zoonosesygdomme (infektionssygdomme, der overføres mellem dyr og mennesker) nu arbejder på et landsdækkende immunisering-program for at undgå spredning af sygdommen.

Byldepest spredes ved, at lopper bevæger sig fra et dyr til et andet. Mennesker smittes af loppebid.

Sygdommen kan kureres ved brug af antibiotika, men der findes ingen vaccine.

Ifølge WHO kan et voksent menneske risikere at dø inden for 24 timer, hvis personen ikke bliver behandlet med antibiotika.

Sygdommen medfører feber, træthed og hævede lymfeknuder.

Der findes tre variationer af Den Sorte Død: byldepest, lungepest og blodpest - alle tre varianter er dødelige.