Tyrkiet har anholdt 147 formodede medlemmer af Islamisk Stat under razziaer og politioperationer forskellige steder i landet, skriver nyhedsbureauet Anadolu mandag.

Der er snesevis af syrere og irakere blandt de anholdte.

Politiets operationer har fundet sted i ni forskellige provinser i de seneste døgn.

Der blev mandag anholdt 24 personer i Istanbul. I sidste uge blev mindst 20 anholdt i storbyen under en operation vendt mod Islamisk Stat.

Tyrkiet har optrappet sine aktioner mod den islamistiske gruppe i de seneste måneder og øget bestræbelserne på at sende mistænkte tilbage til deres hjemlande.

Tyrkiet blev beskyldt for at lade udenlandske jihadister have for let adgang til landet i de første år af den syriske borgerkrig. Senere har de tyrkiske myndigheder strammet op og bekæmpet gruppen - blandt andet på grund af IS-angreb i 2015 og 2016, der førte til stor nedgang i landets turisme.

Situationen blev forværret yderligere efter en massakre ved en nytårsfest i en natklub i Istanbul ved nytåret 2017. Her blev 39 mennesker dræbt.

/ritzau/ AFP.