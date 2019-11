Grave tilhørende 145 mennesker er blevet opdaget under en skole i Tampa, Florida i USA.

Det afslører radarbilleder, som er blevet taget af jorden omkring og under King High School i den amerikanske by.

»Det tyder på at være kister eller hulrum i jorden fra kister, der har rådnet bort over tid,« sagde skolens inspektør, Jeff Eakins, på et pressemøde onsdag.

Kisterne tilhører, ifølge Tampa Bay Times, en kirkegård ved navn Ridgewood Cemetery, hvor - hovedsageligt - fattige afroamerikanske borgere, blev begravet i midten af det tyvende århundrede.

Ridgewood kirkegård hvor mere end 250 personer - deraf op mod 70 børn - ligger begravet, blev taget i brug i 1942. Grunden, som kirkegården lå på, blev solgt til et privat firma blot 15 år senere - i 1957.

Tampas skoledistrikt erhvervede sig grunden i 1959 og i 1960 åbnede King High School, der fik grunden som en del af deres skoleareal.

Store dele af den jord, som i dag hører til skolen, består hovedsageligt af store grønne arealer og en af skolens bygninger, som bruges til undervisning i landbrug.

Som følge af opdagelsen af de mange grave, der i mange år har været en underjordisk hemmelighed, er man ved at udarbejde planer om at få flyttet bygningen.

Read the full report generated by the Ground Penetrating Radar scans and see images from the report here: https://t.co/sHvOfVeS3T pic.twitter.com/zRxm64n3YJ — Hillsborough Schools (@HillsboroughSch) November 20, 2019

»Vi vil sikre os, at personer, som er begravet her, bliver æret,« sagde skoleinspektøren på pressemødet onsdag.

Selvom radarbillederne ikke præcist kan slå fast, hvad der gemmer sig under jorden, matcher mønstrene på billederne informationer fra historiske dokumenter om kirkegården.

Det at kun 145 ud af 250 grave er blevet fundet, skyldes ifølge Tampa Bay Times blandt andet, at nogle af dem er blevet flyttet, at nogle er rådnet væk og at nogle - børnegravene - er så små, at de ikke kan ses på radarbillederne.

Det burde ikke komme som nogen overraskelse, at jorden omkring skolen gemmer på andet end regnorme. I det skøde, som skoledistriktet fik ved købet, fremgik det nemlig, at der var en kirkegård på grunden. Skødet er dog angiveligt blevet væk i tidens løbet.