Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En frygtelig skandale i Indonesien tager til i styrke.

Nu har 141 små børn mistet livet – og ifølge landets myndigheder er der ingen tvivl om, hvem der bærer ansvaret.

Det indonesiske fødevare- og medicinagentur vil således sagsøge to medicinalvirksomheder, som har lavet hostesaft, der mistænkes for at være skyld i de mange børns død.

Det skriver CNN.

Det sker fire dage efter, at det kom frem, at 99 børn havde mistet livet – og at der var sket en uforklarlig stigning i antallet af akutte nyreskader hos børn. Siden er dødstallet steget yderligere.

Konkret har myndighederne mistanke om, at hostesaft fra de to medicinalvirksomheder har indeholdt giftige ingredienser.

De fleste af de døde børn var under fem år gamle.

Indonesien har forbudt alt salg af sirup-baseret hostesaft fra flere producenter i hele landet, mens en omfattende efterforskning pågår.

Forbuddet kommer i kølvandet på, at WHO har koblet hostesaft fra Indien til dødsfald hos 70 børn, der led af akut nyresvigt i Gambia, skriver CNN.

Og tidligere på måneden lukkede indiske myndigheder en fabrik i New Delhi, hvor hostesaften blev fremstillet.

Om hostesaften i Indonesien har noget med medicinen fra Indien at gøre, melder historien ikke noget om. Det formodes at være en del af den igangværende undersøgelse.

Klart størstedelen af dødsfaldene i Indonesien er sket i perioden august til oktober i år.

Det skyldes ifølge landets fødevare- og medicinagentur sandsynligvis, at producenterne har ændret på ingredienserne i deres hostesaft.

Myndighederne sætter ikke navn på de to medicinalvirksomheder, som de nu vil sagsøge.