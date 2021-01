Arbejdsløsheden i USA er stadig på 6,7 procent, oplyser Arbejdsdepartementet i Washington.

I USA forsvandt der 140.000 job uden for landbruget i december. Der var ventet en jobstigning på 50.000. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Arbejdsdepartementet i Washington siger, at det er et tegn på, at coronapandemien har stoppet genopretningen af økonomien. Arbejdsløsheden er stadig på 6,7 procent.

- Det er desværre ikke opmuntrende læsning. Ifølge jobrapporten steg de gennemsnitlige timelønninger, men det skyldes hovedsageligt, at jobtilbagegangen rammer lavindkomstgrupperne hårdere, hvilket trækker gennemsnitslønnen op.

- På den korte bane er amerikansk økonomi udfordret af høje smittetal, mange indlæggelser og flere restriktioner. Der er intet, der tyder på, at vi har set en top i USA endnu, siger Mikael Olai Milhøj, som er senior analytiker i Danske Bank.

