Det varede laaang tid, men så – efter 14 timers ventetid – var bilen endelig kommet igennem køen.

De holdt kilometervis i kø for at komme til den nye burgerrestaurant, som åbnede sine første to filialer i den amerikanske stat Colorado i den forgangne weekend. Det skriver avisen Daily Mail.

Køen og trafikken blev så voldsom, at politiet i byen Aurora blev nødt til at gå på Twitter for at bede folk om at bruge andre burgerbarer og ramme In-N-Out Burger en anden dag.

Ved burgerrestauranten gik køen af folk, der i deres biler ventede på åbningen, rundt om hele indkøbscentret, timer før åbningen blev en realitet. Et par timer senere rapporterede politiet, at køen allerede skabte forsinkelser for trafikken i hele nabolaget.

Fakta om In-N-Out De to burgerrestauranter, der åbnede i Colorado den 20, november er de seneste, der åbner udenfor hjemstaten Californien. De udvider østpå i USA og har allerede åbnet restauranter i Nevada, Arizona, Oregon, Texas og Utah

'Så er det officielt. Trafikken er dobbelt, dobbelt så vild netop nu, hele vejen uden om indkøbscentret,' lød det i et tweet fra politiet.

Et par minutter senere tweetede politiet: 'Når vi taler om lokale Aurora-steder, der kan bruge nogle kunder, så lad os foreslå noget til jer alle sammen. Lad os hjælpe jer ved at give nogle alternativer til at få frokost.'

Tweetene havde tilsyneladende ikke stor effekt på de, som ventede i kø. Da politiet sendte et tweet med beskeden om, at der nu var en 12 timers ventetid, var trafikken stadig alvorligt til gene for de øvrige trafikanter i området omkring indkøbscentret.

Klokken to om eftermiddagen lokal tid blev ventetiden af politiet opdateret til 14 timer. På det tidspunkt gik køen to gange rundt om indkøbscentret, og den tog endda nogle af vejene omkring centret i brug.

Folk holder i kø ved burgerrestauranten i Aurora i Colorado, USA. Foto: DRONE BASE / Ritzau Scanpix Vis mere Folk holder i kø ved burgerrestauranten i Aurora i Colorado, USA. Foto: DRONE BASE / Ritzau Scanpix

Politiet anslog at køen, da den var størst, var mellem to og tre kilometer lang.

Klokken 16.33 lokal tid udsendte politiet deres sidste tweet om køen: 'Den sidste bil, som bliver serveret, er blevet 'mærket'. Det forventes, at den får mad klokken 02.00 i morgen tidligt.'

Politiet forventer, at trafikken fortsat vil være påvirket de kommende dage:

'Så vælg venligst alternative ruter. Måske finder I et andet godt og lokalt spisested at støtte.'