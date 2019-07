En brand i et russisk militært forskningsfartøj under Barentshavets overflade har kostet 14 mennesker livet.

14 sømænd er omkommet i en brand i et russisk undervandsfartøj. Det oplyser det russiske militær.

Ofrene døde af røgforgiftning, meddeler Ruslands forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

Undervandsfartøjet bruges til militær forskning på dybt vand, forklarer ministeriet.

Ulykken skete mandag i russisk farvand. En brand brød ud om bord, mens mandskabet var ved at foretage "dybdemålinger", meddeler forsvarsministeriet ifølge Tass.

Fartøjet befinder sig nu ved en militærbase i byen Severomorsk ved Barentshavet i det nordlige Rusland.

Flere russiske nyhedsbureauer skriver, at der er indledt en efterforskning for at fastslå årsagen til ulykken.

Rusland oplevede en anden voldsom ulykke i august 2000, da ubåden Kursk sank ned på bunden af Barentshavet efter to eksplosioner om bord.

Alle 118 personer om bord på Kursk blev dræbt.

/ritzau/Reuters