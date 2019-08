En tragisk ulykke på en russisk ubåd kostede 1. juli 14 personer livet, men årsagen til ulykken er stadig ikke klarlagt.

Nu afslører nye russiske rapporter afgørende detaljer om de 14 passageres sidste timer i det, der kaldes den værste ulykke i den russiske flåde siden 2008.

Blandt de 14 passagerer på ubåden, hvis mundrette navn er 'Losharik', havde to personer titlen 'Heroes of Russia', syv havde positionen 'første rang' og tre var af 'anden rang'.

Passagerernes høje titler, mener eksperter, er med til at understrege vigtigheden af ubådens mission - en mission, hvis formål i øvrigt stadig holdes hemmelig.

Fra øverst til venstre mod højre: Hero of Russian Federation, 1st rank Captain Denis Dolonsky, Hero of Russia, 1st rank Captain Nikolai Filin, 1st rank Captain Vladimir Abankin, 1st rank Captain Andrei Voskresensky, 1st rank Captain Konstantin Ivanov, 1st rank Captain Denis Oparin, 1st rank Captain Konstantin Somov, (down row, L-R) 2nd rank Captain Alexander Avdonin, 2nd rank Captain Sergei Danilnichenko, 2nd rank Captain Dmitry Solovyov, Lieutenant Colonel of medical unit Alexander Vasiliev, 3nd rank Captain Victor Kuzmin, 3nd rank Captain Vladimir Sukhinichev, Lieutenant Captain Mikhail Dubkov. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S Vis mere Fra øverst til venstre mod højre: Hero of Russian Federation, 1st rank Captain Denis Dolonsky, Hero of Russia, 1st rank Captain Nikolai Filin, 1st rank Captain Vladimir Abankin, 1st rank Captain Andrei Voskresensky, 1st rank Captain Konstantin Ivanov, 1st rank Captain Denis Oparin, 1st rank Captain Konstantin Somov, (down row, L-R) 2nd rank Captain Alexander Avdonin, 2nd rank Captain Sergei Danilnichenko, 2nd rank Captain Dmitry Solovyov, Lieutenant Colonel of medical unit Alexander Vasiliev, 3nd rank Captain Victor Kuzmin, 3nd rank Captain Vladimir Sukhinichev, Lieutenant Captain Mikhail Dubkov. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Ulykken skete, da der gik ild i flere af ubådens sammenkoblede trykresistente kugler. Disse var arrangeret i en 'larvelignende' række 70 meter gennem ubåden. Ilden forårsagede oversvømmelser i flere rum i ubåden.

I følge russiske medier slap seks passagerer væk, mens de resterende 10 besætningsmedlemmer fulgte strenge procedurekrav fra den russiske flåde. De blev således på deres pladser for at bekæmpe den voldsomme brand i ubåden.

Den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, har da også udtalt om dette, at besætningsmedlemmerne handlede 'heroisk', og de russiske besætningsmedlemmers heltegerninger stopper ikke der.

De valgte nemlig at evakuere en civil ekspert, som var ombord på ubåden, fra et af de brændende rum og lukkede døren ind til ham, så han blev reddet fra flammerne, mens de selv bekæmpede ilden og kæmpede for ubådens overlevelse.

En kvinde sørger efter begravelsesceremonien for de 14 besætningsmedlemmer i Sankt Petersborg den 6. juli 2019 Foto: OLGA MALTSEVA Vis mere En kvinde sørger efter begravelsesceremonien for de 14 besætningsmedlemmer i Sankt Petersborg den 6. juli 2019 Foto: OLGA MALTSEVA

Med iltmasker, som kunne give op til 30 minutters ilt, kæmpede russerne mod branden, mens de skiftedes til at have iltmaskerne og til at hente nye.

Først, da alle ildslukkere var opbrugt, og besætningen begyndte at besvime af røgforgiftning, accepterede kaptajnen for moderskibet, Podmoskovye, en evakuering af ubåden, og han sendte eftersigende fire medlemmer af sin besætning for at hjælpe.

De vendte dog aldrig tilbage, og nu kan ingen med fuldstændig sikkerhed fortælle, hvad der egentlig skete i ubåden 'Losharik'. Ubekræftede rapporter oplyser dog, at ilden til sidst nåede til et af batterierne i ubåden, hvilket blev besætningesmedlemmernes endeligt.

Selvom den fulde historie om tragedien i ubåden formentlig vil forblive ufortalt, så har en russisk skibsofficer har udtalt, at de 'modige' besætningsmedlemmer forhindrede en 'planetarisk katastrofe'.

Sørgende pårørende til nogen af de besætningmedlemmer, der mistede livet i den tragiske ubådsulykke. Foto: ANATOLY MALTSEV Vis mere Sørgende pårørende til nogen af de besætningmedlemmer, der mistede livet i den tragiske ubådsulykke. Foto: ANATOLY MALTSEV

Russiske medier rapporterer, at 'Losharik' for nyligt var blevet ombygget og havde fået nye batterier indstillet. Således blev de gamle sølv-zinkbatterier erstattet af lithium-ionbatterier.

Men lithiumbatterierne er problematiske.

De kan nemlig overophede og antænde, hvis de får en skade, eller der sker en ulykke.

En oplysning, der længe har været kilde til bekymring for verdens ubådsflåder.