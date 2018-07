En kvinde mistede livet, og 13 andre blev såret, under et skyderi i Toronto i Canada søndag aften lokal tid.

En af de sårede er en ung pige, hvis tilstand er kritisk, oplyser politiet i Toronto.

Derudover er den formodede gerningsmand død, bekræfter politiet.

'14 ofre blev skudt med et håndholdt våben. En voksen kvinde er død. En ung pige er i kritisk tilstand', oplyser politiet på Twitter.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) 23. juli 2018

Først forlød det, at der var ni sårede. Det tal er senere blevet opjusteret til 13.

Det er endnu uvist, hvilken tilstand de øvrige sårede er i. De er alle bragt på hospitalet.

Skyderiet skete i det centrale Toronto i et kvarter, der er kendt som Greektown. Til nyhedsbureauet AP fortæller vidnet John Tulloch, at han og hans bror lige var steget ud af deres bil, da de hørte omkring 20 til 30 skud blive affyret.

»Vi løb bare. Vi så, at folk begyndte at løbe, så vi løb også,« siger han.

Foto: REUTERS/Chris Helgren Vis mere Foto: REUTERS/Chris Helgren

Det er endnu uvist, hvad motivet for skudepisoden er, fortæller politichef Mark Saunders til Reuters.

»Vi kigger på alle mulige motiver - vi lukker ingen døre,« fortæller han.

Doug Ford, der er premierminister i provinsen Ontario, hvor Toronto er hovedstad, fordømmer hændelsen.

'Mine tanker går til ofrene og de pårørende til dette forfærdelige skyderi i Toronto,' skriver han på Twitter.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected. — Doug Ford (@fordnation) 23. juli 2018

Opdateres...