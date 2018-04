En bygning i Stockholm, der huser tre ambassader, står i flammer. Branden kan være påsat. En er anholdt.

Stockholm. En kraftig brand har ramt en bygning i Stockholm, der huser tre ambassader for Portugal, Tunesien og Argentina.

14 personer er kommet til skade, oplyser en pressetalsmand for brandvæsnet i den svenske hovedstad til nyhedsbureauet TT.

Det er endnu uklart, hvor alvorlige deres skader er, tilføjer han.

Svensk politi vil ikke udelukke, at der ligger en forbrydelse bag, skriver Aftonbladet.

Ifølge avisens oplysninger har en person startet branden med forsæt.

Politiet har studeret optagelser fra overvågningskameraer i området og har derpå efterlyst en cirka to meter høj mand i 50-års-alderen, skriver avisen.

Onsdag eftermiddag var en større politiaktion i gang ved et hotel i det centrale Stockholm. Politiindsatsen har forbindelse til branden i ambassadebygningen, skriver Aftonbladet.

En person er anholdt, skriver TT.

Branden, der brød ud kort før klokken 12, var omkring to timer senere under kontrol, oplyser en talsmand for politiet i Stockholm til TT.

Foruden ambassaderne ligger der også en vinbar, en restaurant og flere andre virksomheder i den brændende bygning.

