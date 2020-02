Det hele begyndte med en hostende mand, der netop havde besøgt Kina. Fem dage var han ombord et krydstogtskib.

Nu har 3.700 passagerer og besætningsmedlemmer i to uger været fanget på det, der gik fra at være et luksuriøst krydstogtskib til en superspreder af coronavirus.

Eller et hospitalsskib, om man vil, hvis man dømmer ud fra antallet af læger, sygeplejersker og ambulancer på docken i den japanske havn, hvor skibet Princess Diamond har lagt til.

For mens alle passagerer har tilbragt 23 af døgnets 24 timer i deres kahytter, har kaptajnens stemme fra højttaleren i loftet dagligt annonceret nye smittede.

Al kontakt med skibet sker pakket ind i dragter. Foto: KIM KYUNG-HOON

På dag 14 lyder det samlede regnestykke på 542 personer. Knap 15 pct. af alle mand ombord.

Med 88 smittede bare inden for det seneste døgn vokser spekulationer om karantænens virkning.

I virkeligheden handler det for de japanske myndigheder ikke så meget om at beskytte folk ombord, men om at beskytte omverdenen fra dem ombord, påpeger flere eksperter til South China Morning Post.

Mange stiller især spørgsmål ved udluftningssystemet.

En bekymring, som kaptajnen gang på gang har måttet svare på. ‘Der er styr på det. Den luft, I får ind i kahytterne, er ren. Der er ingen luftcirkulation mellem kahytter.’

Han har haft sin opgave for. Kaptajnen. Manden, der på daglig basis leverer dårlige nyheder, og som samtidig har kæmpet for at holde humøret oppe med sine farjokes.

På dag to roser han de passagerer, der udnytter deres adgang til en balkon til at træne og strejke ud.

»Fortsæt endelig (træningen, red.). Men jeg bliver nødt til at sige, at bagbordsiden klarer sig markant bedre end styrbordsiden.«

En kæk bemærkning, der trods den kedelige situation får smilet frem i kahytterne.

Ingen tvivl om, at han er med til at holde humøret på skibet oven vande. Hvilket de mange søde hilsner, han og besætningen har modtaget på blandt andet sociale medier, understreger.

»Tak for alle jeres hilsner og breve. I er mange, der er bekymret for, om jeg kan holde til det,« lyder på dag 12 fra den hvide højttaler i loftet af kanytterne.

Kaptajnen forsikrer alle om, at han er ‘absolutely fine’, selvom han godt nok har måttet konstatere et par ekstra grå hår de seneste dage.

#day9 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #Quarantined on #diamondprincesscruise my son draw a #ValentinesDay card for the #crewsquarantined. HAPPY VALENTINES DAY #HanginthereDiamondPrincess pic.twitter.com/JlrjcHTihM — Yardley Wong (@yardley_wong) February 13, 2020

Efter kaptajnens ord annoncerer en kvindelig stemme, Natalie, dagens underholdning til ‘Diamond Princess-familien’ – en betegnelse, der sammen med #hanginthereprincess på sociale medier skaber en form for fællesskabsfølelse på tværs af kahytterne.

På dag otte kan man ifølge Natalie blandt andet lade sig underholde med dagens quiz, servietfoldning og korttricks.

»Og så vil Fred, vores fitnessinstruktør, være tilbage med udstrækning, dans og wellbeing,« annoncerer hun.

Det hele foregår naturligvis i egen kahyt - også måltiderne, som besætningen placerer uden for kahytten, hvorefter man med mundbind kan hente den ind i kahytten.

Alle måltider bliver bragt til værelset. Foto: SAWYER SMITH

Én time om dagen er der – i hvert fald for de kahytter, som ligger midt på skibet og derfor ikke har hverken vinduer eller balkon – adgang til dækket.

En time med naturlig dagslys og frisk luft, som man i døgnets resterende 23 timer ellers lever uden.

Der bliver løbet, powerwalket og leget på dækket - med afsprittede fingre, iklædt mundbind og med en minimumsafstand på to meter fra andre personer, naturligvis.

Men også en time, hvor mobilerne gløder. For ligesom humøret er netdækningen også bedre ude på dækket. Og der sidder jo en del bekymrede familie og venner hjemme og venter på nyt fra skibet.

Passagerer i kahytter uden vinduer får én time om dagen lov til at trække luft og få naturlig lys ude på dækket. Foto: Social Media

Selvom alle gør, hvad de kan for ikke at holde frygten på afstand, har ingen glemt, hvorfor de ikke for længst er rejst hjem til deres respektive 50 lande for at passe arbejde, børnebørn eller lektierne.

Og skulle de have glemt den alvorlige situation, kan de bare kigge ud på rækken af ambulancer, der på daglig basis liner op ude på docken for bag blåt afdække at transportere smittede væk fra skibet.

En frygt, som vokser, når dagens underholdning er ovre, og den eneste aktivitet på skibet er de besætningsmedlemmer, der holder vagt ude på gangene og sørger for, at alle overholder karantænen, at ingen forlader deres kahyt.

Besætningsmedlemmerne er ligesom passagererne fanget i 14 dages karantæne på båden, men de skal samtidig passe deres job.

epa08216347 Personel in protective gear work to cover a walkway linking an ambulance and an entrance of the Diamond Princess cruise ship docked at the Daikoku Pier Cruise Terminal in Yokohama, south of Tokyo, Japan, 14 February 2020. According to latest media reports, 218 passengers of the Diamond Princess cruise ship have tested positive for the Covid-19 coronavirus, rising the number of infections to around 250 in Japan. More than 3, 500 passengers and crew are still on board. Japanese Prime Minister Shinzo Abe said his government will allocate 10.3 billion yen (94 million US dollar) to fight the outbreak of the Covid-19 coronavirus. EPA/FRANCK ROBICHON Foto: FRANCK ROBICHON

Vaske op. Gøre rent. Levere mad. Og underholdning.

‘Mens vi nyder vores frihed, rydder besætningen op efter os,’ konstaterer passageren Yardley Wong på Twitter, da hun på vej ud til en times luksus med frisk luft og dagslys støder på det arbejdende folk.

‘Er det etisk i orden, at jeg bliver behandlet som en passager eller gæst, når hele skibet er i karantæne?', spørger hun.

Dag for dag forlader flere personer skibet. I første omgang de smittede eller dem, der på grund af anden sygdom kræver medicinsk behandling.

En amerikansk passager pakker sin kuffert. Foto: PHILIP COURTER

På dag 12 får de 300 amerikanere efter aftale med amerikanske myndigheder lov til at komme hjem, hvor der dog venter yderligere 14 dages karantæne i hjemlandet.

Amerikanerne vælger sådan set selv, om de vil tage imod det tilbud eller blive på skibet.

»Men hvis I ikke rejser med på flyet, vil I ikke få mulighed for at rejse til USA i lang tid,« siger kaptajnen over kahyt-højttaleren.

Det lyder da også umiddelbart som en billet til friheden. Men som nogle først finder ud af efter flyturen hjem, gælder billetten til fly, hvor også smittede er med ombord.

Amerikanere på vej hjem - syge og raske på samme fly. Foto: Philip and Gay Courter

»Jeg havde ikke hørt et eneste ord om det, før jeg hørte det i nyhederne, da jeg landede,« siger den amerikanske passager Sarah Arana til CNN.

På dag 14 annonceres en plan for de resterende ombord, hvor de personer, der er testet negative, klokken 10.30 onsdag kan forlade skibet.

For mange venter dog endnu 14 dages karantæne i deres respektive hjemlande.

‘Jeg blev hylet totalt ud af den, da min ven sendte mig et billede fra Hong Kongs karantænecenter. Hvordan er det her anderledes end kahytten,’ skriver Yardley Wong med udsigt til, at familien nu kan skifte isolationen på vand ud med tilsvarende på land.

Alligevel kan hun slet ikke styre sine følelser, da de på dag 14 modtager fem negative test.

Hun, hendes mand, søn, far og mor.

'Tak gud, for at beskytte os. Vi rejser i morgen!,' er reaktionen på Twitter.

Kaptajnens ord fra højttaleren stammer fra Twitter, hvor videoer af de mange annoceringer er blevet delt.