Skyderiet sker, få dage efter at præsident Donald Trump sagde, at han ville betegne karteller som terrorister.

14 personer er blevet dræbt i et skyderi mellem bander og politi i Mexico.

Ti kartelmedlemmer og fire politifolk skulle være dræbt i skyderiet, der skete i en by tæt grænsen til USA klokken 12.00 om dagen lokal tid lørdag.

Det oplyser guvernøren i delstaten Coahuila, Miguel Angel Riquelme.

Politiet valgte aktivt at angribe banden, der kom kørende i pickups og var svært bevæbnet, i den lille by Villa Union 65 kilometer fra grænsen.

Ud over de fire dræbte politibetjente er seks blevet såret.

Skyderiet sker, få dage efter at USA's præsident, Donald Trump, sagde i et interview, at han ville betegne mexicanske narkobander som terroristgrupper.

Det fik Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, til fredag at sige, at han ikke vil tillade nogen former for udenlandsk indblanding i forbindelse med bekæmpelsen af de mexicanske narkokarteller.

Det bakker Miguel Angel Riquelme op om.

- Jeg mener, at Mexico ikke har brug for indblanding. Mexico har brug for samarbejde.

- Vi er overbeviste om, at landet har styrken til at overvinde de kriminelle, siger Miguel Angel Riquelme.

USA's justitsminister, William Barr, skal besøge Mexico i næste uge for at diskutere sikkerhed.

