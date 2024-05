14 personer er fundet skyldige i brud på national sikkerhedslov i Hongkong og risikerer fængsel på livstid.

14 personer er blevet dømt i den største sag mod prodemokratiske aktivister i Hongkong, siden Kina indførte en national sikkerhedslov for at nedkæmpe politiske modstandere.

Det er en domstol i Hongkong natten til torsdag dansk tid kommet frem til.

Konkret er personerne fundet skyldige i at have udøvet såkaldt undergravende virksomhed.

I alt 47 personer var på anklagebænken. Heriblandt var nogle af Hongkongs mest fremtrædende aktivister såvel som tidligere politikere.

Desuden har 31 personer erklæret sig skyldige, mens to personer er blevet frikendt.

De dømte risikerer fængsel på livstid. Strafudmålingen ventes at finde sted senere i år.

De fleste af de tiltalte har siddet bag tremmer, siden de første gang var for en domstol i marts 2021.

Personerne, som har relation til oppositionen i Hongkong, var anklaget for at ville kuppe regeringen.

Det skete, da de deltog i et valg, som var arrangeret af oppositionen i juli 2020.

Retssagen er den hidtil største i henhold til den nationale sikkerhedslov, som den kinesiske regering i Beijing indførte i byen i juni 2020.

Under loven kan indbyggere blive straffet for at kræve løsrivelse fra Kina, for terrorisme, underminering af regeringen og samarbejde med udlandet.

Sikkerhedsloven er blevet brugt af den kinesiske regering til at slå ned på ulydighed.

16 af de tiltalte erklærede sig ikkeskyldige i anklager om "sammensværgelse om at begå undergravning".

Det internationale samfund har holdt nøje øje med sagen, og torsdag var repræsentanter for Frankrig, EU og Italien til stede i retten.

USA og andre vestlige regeringer har anklaget Kina for at underminere de rettigheder, som landet lovede indbyggerne i Hongkong, da landet overtog den tidligere britiske koloni i 1997.

Før torsdag var i alt 114 personer dømt for brud på den nationale sikkerhedslov.

/ritzau/AFP