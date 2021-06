En blot 14-årig dreng er sigtet for et bestialsk drab på en et år yngre pige.

Nye oplysninger i den uhyggelige sag, som har sendt chokbøger gennem hele USA, har fået politiet til at anholde endnu en person.

Nemlig den sigtede Aiden Fuccis mor, Crystal Smith. Det skriver New York Post.

13-årige Tristyn Bailey, som var en del af et lokalt cheerleaderhold, forsvandt efter at have været til træning 9. maj. Under en storstilet eftersøgning blev hendes lig fundet i et skovområde nær byen St. Johns i Florida.

Tristyn Bailey var blevet dræbt med 114 knivstik.

Mistanken blev hurtigt rettet mod klassekammeraten Aiden Fucci – og overvågningsbilleder fik politiet til også at anholde hans mor.

På billederne ses Crystal Smith ifølge politiet fjerne, hvad der ligner et par blå jeans fra sønnens soveværelse.

Det, hun gjorde derefter, fik politiet til at fatte mistanke mod moren.

14-årige Aiden Fucci er sigtet for et bestialsk knivdrab på 13-årige Tristyn Bailey. Nu er hans mor Crystal Smith også anholdt i sagen. Foto: Politifotos

Hun gik ind på et badeværelse, lagde cowboybukserne ned i vasken og begyndte at skrubbe. En halv time senere gik Crystal Smith ind på sønnens soveværelse med bukserne.

Derfor er hun nu blevet anholdt og sigtet for at have ødelagt bevismateriale.

»Crystal Smith vil blive holdt ansvarlig for sin rolle i sagen. Retfærdigheden vil ske fyldest for Tristyn Bailey og hendes familie,« siger politiinspektør Robert Hardwick.

Ifølge politiet er der fundet hele 49 stiksår på Tristyn Baileys hænder, arme og hoved, som tyder på, at hun forsøgte at forsvare sig mod sin overfaldsmanden.

Spidsen på den jagtkniv, Aiden Fucci angiveligt brugte til at dræbe hende, knækkede af under knivangrebet. Den blev fundet i Tristyn Baileys hovedbund.

Aiden Fucci er sigtet for mord og vil blive retsforfulgt som en person over den kriminelle lavalder. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Han og Tristyn Bailey har begge gået på skolen Patriot Oaks Academy, og de er sågar vokset op i samme nabolag.

Crystal Smith, som meldte sig selv til politiet, efter at hun kom i politiets søgelys, er varetægtsfængslet med en kaution på 152.000 kroner.

Hendes søn skal møde op til den første høring i sagen 28. juli.