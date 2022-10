Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en drabssag har rystet Storbritannien.

En 14-årig dreng blev mandag fundet alvorligt kvæstet i byen Gateshead i Northumbria. Politiet fandt drengen med kvæstelser, der var stemmer over ens med brug af 'en klinge-lignende genstand.'

Samtidig er en 14-årig dreng er blevet anholdt, mistænkt for drabet på en anden dreng på samme alder. Det skriver Sky News.

Den unge dreng lå stadig på hospitalet i de tidlige timer tirsdag, men afgik senere ved døden. Herefter blev en mordefterforskning iværksat.

En 13-årig pige er også blevet anholdt mistænkt for at have hjulpet en gerningsmand. Hun er fortsat varetægtsfængslet.

»Vores tanker er meget hos hans kære i denne tid, og vi støtter dem på alle måder, vi kan. Vi er fast besluttet på at finde ud af præcis, hvad der skete, og en fuld undersøgelse er i gang af omstændighederne omkring denne tragiske hændelse,« lyder det fra politikommissær Helena Barron.

»Vi har anholdt to teenagere i forbindelse med hændelsen, og betjente forbliver i området for at udføre en række undersøgelser og tilbyde tryghed til lokalsamfundet.«

Det er ikke den eneste drabssag med unge involveret, som har rystet Storbritannien for nylig.

Den kun niårige Olivia Pratt-Korbel blev skudt og dræbt i sit hjem.

Mordet på den niårige skete, da en bevæbnet person jagtede en anden, som forsøgte at komme ind i familien Pratt-Korbels hjem. I forbindelse hermed skal der være opstået en situation, hvor gerningsmanden skød rundt i huset og ramte Olivia, der døde af sine kvæstelser.