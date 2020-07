Det, der skulle have været en hyggelig familieferie for to unge piger, endte i mord - og to familier i ubærlig sorg.

Fredag 3. juli fejrede en 10-årig australsk pige sin sommerferie med at rejse 350 km til den lille by Gunnedah i New South Wales i det syd-østlige Australien.

Her skulle hun på ferie hos sin tante og sin 14-årige kusine. Men knapt var hun ankommet, før tragedien var en realitet.

Tidligt næste morgen tog hendes tante på arbejde, og efterlod de to kusiner sovende. Men da hun en halv time senere vendte tilbage til huset, fandt hun den 10-årige med alvorlige skader, mens hendes egen 14-årige datter ikke var at finde nogen steder.

Kvinden tilkaldte straks hjælp, men den lille piges liv stod ikke til at redde.

Politiet satte en eftersøgning i gang for at finde den ældre kusine og klokken halv ni om aftenen, fandt de hende hos en nabo. Hun virkede forvirret og blev straks anholdt - mistænkt for at være skyld i sin kusines død.

Torsdag blev den 14-årige stillet for en dommer, der efter politiets bevisførelse fandt det sandsynligt, at hun i de tyve minutter hendes mor var væk havde dræbt sin egen kusine.

Dommeren besluttede at sende den unge pige i ungdomsfængsel indtil september, hvor retssagen mod hende vil begynde.

Først i den kommende uge vil den afdøde pige blive obduceret.

Gunnedahs’ borgmester Jamie Chaffey siger, at borgerne i den lille australske by kæmper for at forstå, hvad der er sket.

»Jeg kan ikke forestille mig den smerte, familierne går igennem lige nu. Vores tanker og bønner går til dem,« siger han til det australske medie news.com.