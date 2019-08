En 14-årig tysk dreng, der var på vandretur med sin familie i Vorarlberg i Østrig, fik sig noget af en forskrækkelse, da lynet slog ned på en ellers hyggelig familietur.

Mere nøjagtigt slog lynet ned i et stålkabel, som den 14-årige dreng holdt fast i på vej op ad bjerget.

Uvejret kom uventet og meget hurtigt, skriver Kronen Zeitung.

På trods af smerter på hænder og knæ var den 14-årige dreng i stand til at fortsætte turen ned ad bjerget, hvor redningsmandskab stod klar til at køre ham på hospitalet.

Den 14-årige dreng er nu uden for livsfare, men er stadig indlagt på hospitalet for eventuelle mén pga. lynnedslaget.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at amputere en arm eller et ben, fordi skaderne er gået for hårdt ud over muskel- og nervevæv, hvor strømmen nemt ledes igennem.

Det skete for eksempel for den danske fodboldspiller Jonathan Richter, efter at han blev ramt af et lyn under en kamp i Hvidovre i juli 2009. I værste tilfælde kan et lynnedslag i menneskekroppen føre til hjertestop.

De resterende tre familiemedlemmer fra Tyskland var alle uskadt.