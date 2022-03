Yarnell Sampson så selv det korte klip på Facebook.

»Jeg så videoen af min søn, der faldt ned. Jeg kunne ikke tro det. Mit hjerte stoppede,« siger han.

Tragedien fandt sted i torsdags i forlystelsesparken Icon Park i Orlando, Florida. Det skriver CNN,

Her faldt den 14-årige Tyre Sampson ud af en forlystelse og døde på stedet. Teenageren fra Missouri var på tur med sit football-hold, og hurtigt efter florerede en video med ulykken på sociale medier.

Her ses vognen til kunderne (den gule) nede på jorden igen, efter at den tragiske tur sluttede. Vis mere Her ses vognen til kunderne (den gule) nede på jorden igen, efter at den tragiske tur sluttede.

Det var altså den, som faren så.

»Jeg vil vide, hvad der skete. Hvorfor blev en 14-dreng med en lys fremtid taget fra os?« spørger Yarnell Sampson.

I al sin – gruopvækkende – enkelthed er 'FreeFall' et lige over 130 meter højt tårn, hvor kunderne bliver hejst helt op til toppen og sendt ned igen med 120 kilometer i timen.

Det skulle være det højeste forlystelse med frit fald i verden, og det minder lidt om 'Det gyldne tårn' i Tivoli i København. Bare højere.

14-årige Tyre Sampson faldt ud af sit sæde, da vognen næsten var nede igen.

Han skulle have været spændt fast, har selskabet bag forlystelsen udtalt.

Det vides endnu ikke, hvordan ulykken kunne finde sted. Men politiet har kaldt det en »frygtelig tragedie«.

'FreFall' åbnede så sent som i december sidste år og blev i den forbindelse sikkerhedsgodkendt.

»Familier har ret til at forvente fra forlystelsesparker, der tjener millioner af dollats, at de vil sørge for, at deres børn er si – og sætter sikkerheden forrest,« siger advokaten Bob Hilliard, som familien har hyret for at komme til bunds i, hvad der skete.

'FreFall' har været lukket siden torsdag, og den vil den forblive, mens omstændighederne i forbindelse med ulykken undersøges.