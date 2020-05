Politiet i det nordlige Iran har anholdt en mand, anklaget for at have dræbt sin datter på 14 år, som var stukket af hjemmefra med en mand på 35 år, som hun ville giftes med.

Det var et såkaldt æresdrab, som vakte vild fuore. Faren havde nemlig nedlagt forbud mod giftermålet, rapporterer de lokale medier.

Det flygtende par blev fundet af politiet, og den 14-årige Romina Ashrafi blev sendt hjem, selv om hun fortalte politifolkene, at hun var bange for sit liv. Der skriver BBC.

Sidste torsdag gik det så grueligt galt. Romina blev tilsyneladende overfaldet af faderen i sit soveværelse. Hun blev ifølge Gilkhabaer.ir halshugget med et segl.

Romina Ashrafi blev myrdet af sin far. Foto: Twitter

Faderen gik efter udåden ud af huset 'med seglet i hånden og tilstod'.

Onsdagsudgaverne af de nationale aviser i Iran havde historien om Romina Ashrafi på deres forsider.

'Usikkert faderligt hjem' lød overskriften i den reformvenlige Ebtekar. Avisen gjorde det klart, at lovgivningen, der skal sikre kvinders og pigers rettigheder, mangler totalt i Iran.

På Twitter er det persiske hashtag #Romina_Ashrafi blevet brugt over 50.000 gange. De fleste fordømmer drabet.

4-As long as the current laws discriminating against girls and empowering abusive parents exist, unfortunately the cycle of violence will continue. Iran will see more Ruminas and Atefehs tragically killed by their fathers. This cycle of violence needs to end — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) May 26, 2020

Den tidligere vicepræsident for familieaffærer i Irans Society for Protecting Womans Rights, Shahindokht Molaverdi, skriver om drabet: 'Romina er ikke det første, og hun er heller ikke det sidste offer for æresdrab.'

Irans straffelov giver rabat til fædre og andre familiemedlemmer, der dømmes for mord, der kaldes 'æresdrab'. En far, der således dræber sin datter, får mellem tre og ti års fængsel i stedet for den normale dødsdom.