En 14-årig pige fra Californien oplevede i tirsdags enhvers værste mareridt.

Efter at have fået stoffer fra 55-årige Albert Thomas Vasquez blev hun bevidstløs, og det udnyttede manden og to af hans venner til at bære pigen ud i deres bil.

Ifølge CNN misbrugte Albert Thomas Vasquez herefter den 14-årige pige seksuelt i bilen, før hun blev kørt hen til et hotel, hvor manden igen forgreb sig på hende.

Her kom pigen dog til bevidsthed, og gennem sin Snapchat-app fik hun fortalt sine venner, at hun var kidnappet, men at hun ikke vidste, hvor hun befandt sig.

Og det var så her, at vennerne kom til at tænke på en helt speciel Snapchat-funktion.

Man kan nemlig dele sin lokation i appen, og det havde den 14-årige pige gjort.

Vennerne kunne derfor med det samme se, hvor hun præcist befandt sig, og så kunne de efterfølgende ringe til politiet.

Da politiet ankom, mødte de Albert Thomas Vasquez på vej ud af hotelværelset, hvor den 14-årige pige befandt sig.

Han blev anholdt og er sigtet for at kidnappe og voldtage pigen. De to venner er også sigtet for at kidnappe pigen.