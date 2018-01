Han var ansat til at redde liv, men måske var han i virkeligheden Tysklands værste seriemorder siden Anden Verdenskrig.

Sygeplejersken Niels Högel afsoner i forvejen en livstidsdom for drab på to af sine patienter. Nu viser det sig, at han kan have dræbt flere. Mange flere. Mandag blev den tyske sygeplejerske tiltalt for yderligere 97 mord. Det skriver flere tyske medier, herunder Der Spiegel.

Ifølge anklagemyndigheden gav 40-årige Niels Högel sine patienter dødelige doser af hjertemedicin i årevis, uden at det blev opdaget. Han skulle have gjort det, fordi han kedede sig, og for at kunne fremstå som en helt ved at forsøge at genoplive patienterne. Men flere gange skulle han end ikke have forsøgt at genoplive sine ofre.

Niels Högel er nu tiltalt for at have dræbt 35 patienter på et hospital i Oldenburg og 62 på et hospital i Delmenhorst. Drabsspiralen fandt ifølge anklageren sted mellem 1999 og 2005. Hvis han bliver dømt for samtlige forhold, vil det gøre ham ansvarlig for næsten 100 drab.

I Tyskland spørger mange sig selv, hvordan sygeplejersken i så mange år tilsyneladende havde frit spil til at begå drab på sine patienter. Årsagen skal hovedsaglig findes i, at langt de fleste ofre var indlagt på intensivafdelinger og i forvejen var alvorligt syge.

Den 22. juni 2005 overværede en kollega på hospitalet i Delmenhorst, at Högel gav en patient en injektion, som patienten døde af den efterfølgende dag. Hospitalets ledelse valgte hverken at gå til politiet eller at italesætte episoden overfor sygeplejersken. Det blev skæbnesvangert. To dage senere døde endnu en patient, efter at Niels Högel havde givet en overdosis, og denne gang blev han langt om længe stoppet, skriver The Guardian.

Under retssagen i 2015 kom Niels Högel med en chokerende indrømmelse: at han bevidst havde givet 90 patienter hjertestop, men haft held med at genoplive flere af dem.

Påstanden fik myndighederne til at grundigt at gennemgå patientjournalerne på de hospitaler, hvor Niels Högel arbejdede. Det førte til, at 134 lig blev gravet op og undersøgt for spor efter dødelige injektioner. I 97 tilfælde mener anklageren, at der er grundlag for at tiltale sygeplejersken for at have givet patienten en dødelig indsprøjtning. Derfor skal Niels Högel for retten igen.

Ifølge Washington Post kan samme person ikke idømmes flere livstidsdomme i det tyske retssystem. Men Niels Högels chance for prøveløsladelse forringes, hvis han bliver dømt for flere patientmord. Under normale omstændigheder kan tyske livstidsfanger anmode om prøveløsladelse efter 15 år.