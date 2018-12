Frankrigs præsident holder krisemøde med sine topministre - overvejer at indføre undtagelsestilstand.

133 blev kvæstet, og 412 er anholdt i Paris i forbindelse med lørdagens optøjer. Det oplyser fransk politi ifølge nyhedsbureauet AP.

En regeringstalsmand siger ifølge Reuters, at man overvejer at indføre undtagelsestilstand for at forhindre en gentagelse af urolighederne, der betegnes som nogle af de værste i et årti.

Lørdagens voldsomme uroligheder i Paris er den foreløbige kulmination på to ugers protester mod stigende benzinpriser og generelt højere leveomkostninger.

Grupper af maskerede unge satte ild til biler og enkelte bygninger i centrale dele af den franske hovedstad - blandt andet omkring hovedstrøget Champs-Élysées. Nogle af demonstranterne var bevæbnet med metalstænger og økser.

Præsident Emmanuel Macron vil senere søndag holde krisemøde med sin premierminister og indenrigsminister.

- Vi er nødt til at overveje, hvad vi kan gøre, for at undgå en gentagelse af disse begivenheder, siger regeringstalsmand Benjamin Griveaux ifølge Reuters til radiostationen Europe 1.

- Det kan ikke være rigtigt, at hver weekend udvikler sig til et voldsritual, siger Griveaux.

