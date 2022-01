Bevæbnede civile borgere i titusindvis. Det kan den russiske hær komme til at stå overfor overalt i Ukraine, hvis det kommer til en invasion.

»Missionen er enkel: Vi skal ikke tillade, at katastrofen kommer ind i vores hjem,« som den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, udtrykker det.

Det fremgår af magasinet Foreign Policy.

Mediet skulle have fået indblik i en ukrainsk plan, der i kulisserne er blevet etableret i alle afkroge af landet igennem det seneste år – og altså allerede inden den russiske ophobning af tropper ved den ukrainske grænse begyndte. Planen skulle også være blevet delt med vestlige allierede.

De civile bliver træner overalt i Ukraine. Her er det ved Kharkiv i den vestlige del af Ukraine. Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY Vis mere De civile bliver træner overalt i Ukraine. Her er det ved Kharkiv i den vestlige del af Ukraine. Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY

Ifølge det ni sider lange skriv er håbet ifølge Foreign Policy, at der kan kan stå lokale, civile militser i et omfang af 130.000 personer klar, hvis de russiske tropper skulle krydse grænsen. I praksis skal der være mindst 25 brigader af civile fordelt på hver eneste ukrainske region samt de største byer som Kiev, Kharkiv og Odessa.

Altså som supplement til den ukrainske hær, der i forvejen hører til blandt de største i Europa, kun overgået af Frankrig og Rusland.

»Den bedste måde at beskytte Ukraine mod yderligere militær eskalation fra Rusland er at skabe forhold, som vil tilføre angriberen uacceptable tab,« som forsvarsminister Oleksij Reznikov anfører i planen:

»Når hundredvis af civile er forberedte og kender til bevægelserne i nærområdet omkring deres hjem, vil de være stand til at i finde deres positioner på kun få timer. Det vil give en ny kvalitet til forsvaret.«

Mariana Zhaglo i sin lejlighed med sin nyindkøbte riffel. Foto: Twitter Vis mere Mariana Zhaglo i sin lejlighed med sin nyindkøbte riffel. Foto: Twitter

En af de civile borgere, der er klar til at gøre modstand i tilfælde af en russiske invasion, er Mariana Zhaglo.

Det britiske medie The Times har besøgt den 52-årige kvinde i hendes lejlighed i Kiev – der netop har fået tilføjet en ny iøjnefaldende genstand: En såkaldt Zbroyar Z-15-riffel.

»Hvis det kommer så vidt, vil vi kæmpe for Kiev – vi vil kæmpe for at beskytte vores by. Jeg kan ikke på nogen måde se, at russerne skulle starte en krig og lade Kiev være i fred. Hvis kampene begynder, vil Kiev være deres hovedmål,« siger den ukrainske mor til tre.

Skydevåbnet har kostet hende knap 10.000 kroner, og hun har brugt næsten lige så mange penge på forskelligt militært udstyr. Desuden har hun været på et kursus, hvor hun har lært at skyde med riflen.

Noget af de civiles træning er foregået med våbenattraper. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Noget af de civiles træning er foregået med våbenattraper. Foto: SERGEI SUPINSKY

»Som mor ønsker jeg ikke, at mine børn arver Ukraines problemer, eller at de skal leve videre med truslerne. Det er bedre at konfrontere det nu,« siger Mariana Zhaglo, der er en del af den såkaldte 'territoriale forsvarsstyrke', der står klar til at forsvare nærområder.

Hun er ikke den eneste.

Meningsmålinger har løbende vist, at en stor del af den ukrainske befolkning er klar til at aktivt at gøre modstand mod russiske tropper, hvis de skulle nærme sig deres hjem.

De civile styrker er ikke set som en angrebsstyrke, men som en forsvarsstyrke og som en rygdækning for flankerne af den 'rigtige' hær, når den rykker frem. De civile soldater har løbende fået undervisning af officerer fra den ukrainske hær..

Samtidig er også tusindvis af hærens reserver blevet aktiveret, og det samme er veteraner.

Ifølge Foreign Policy er den ukrainske topledelse dog også bevidst om, at der kan være udfordringer ved at have bevæbnede civile tropper overalt i landet. Ikke mindst i forhold til kommandoveje, udlevering af våben og ammunition og kontrol over hvor de opholder sig i forhold til den ukrainske hær.

»Men for Ukraine handler det mere om viljen til at kæmpe end om færdigheder og det tekniske niveau i slagmarken,« som mediet skriver.