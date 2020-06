Militærparade, der betegnes som den største i Ruslands historie, markerer 75-årsdag for sejr over Tyskland.

På Den Røde Plads i Moskva har Ruslands militær onsdag indledt en storstilet militærparade, som skal markere 75-årsdagen for Sovjetunionens sejr over Hitler-Tyskland.

Paraden, der betegnes som den største i Ruslands historie, finder sted under ekstreme sikkerhedsforanstaltninger. Over 13.000 soldater skal marchere gennem det centrale Moskva uden mundbind.

Som øverstbefalende for atommagtens væbnede styrker defilerer paraden med pansrede køretøjer forbi præsident Vladimir Putin og veteraner fra militæret samt gæster fra andre stater.

Ved ceremonien er i alt 13 lande repræsenteret med små grupper af soldater. Det gælder først og fremmest tidligere sovjetrepublikker.

Der er også indbudt gæster fra Kina, Indien, Mongoliet og Serbien. På grund af coronapandemien har mange inviterede meldt afbud. Antallet af registrerede smittetilfælde i Rusland steg onsdag til over 600.000 ifølge Reuters.

Det russiske forsvarsministerium siger, at der på landsplan deltager 64.000 soldater i sejrsceremonierne.

Under verdenskrigen mistede Sovjetunionen, som gik i opløsning først i 1990'erne, 27 millioner af sine indbyggere.

Paraden skulle have fundet sted 9. maj, men den blev udskudt på grund af coronakrisen. 24. juni er årsdag for den første sejrsparade i Moskva - 24. juni 1945.

Tidspunktet for den patriotiske markering af 75-årsdagen synes også at være valgt for at styrke Putin op til en folkeafstemning 1. juli, hvor russerne skal stemme om forfatningsændringer, der gør det muligt for den russiske præsident at blive siddende i yderligere to perioder.

Ændringerne er allerede vedtaget af det russiske parlament og godkendt af forfatningsdomstolen. Hvis de russiske vælgere stemmer ja, vil det gøre det muligt for Putin at genopstille til præsidentposten i 2024 og igen i 2030.

Det vil i realiteten give den 67-årige tidligere officer i KGB mulighed for at blive siddende som Ruslands leder frem til 2036.

Putin blev præsident første gang i 2000. Her afløste han Boris Jeltsin på posten. Putin havde undervejs et afbræk på fire år som premierminister. Det gav ham mulighed for igen at stille op som præsident.

Sergej Aleksasjenko, en økonom, som er kritisk over for Putin, siger til Ekho Moskvy radio, at Putin står bag beslutningen om at holde paraden trods coronakrisen:

- Vladimir Putin mener, at paraden bekræfter hans storhed, landets storhed og vores historiske erindring.

/ritzau/dpa