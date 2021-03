Det føles efterhånden som noget fra en meget fjern fortid:

Pulserende fester med store dansegulve og drinks i lange baner.

Ikke desto mindre var det lige præcis det, som 1.300 heldige hollændere oplevede i lørdags.

Det skriver Politiken.

Her er billeder fra festforsøget Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Her er billeder fra festforsøget Foto: KOEN VAN WEEL

Og endnu vigtigere: Der var intet ulovligt ved den store forsamling.

I et forsøg på at undersøge nærmere, hvordan coronavirussen smitter på diskoteker og natklubber, havde man nemlig samlet 1.300 hollændere på Amsterdams største spillested, Ziggo Dome.

De 1.300 hollændere blev inddelt i seks bobler - fem med 250 og én med 50.

De fem store bobler havde forskellige 'opgaver' og restriktioner: Nogle skulle bære mundbind, andre skulle ikke. Nogle skulle stå, andre skulle sidde. Nogle skulle holde afstand, andre skulle ikke.

Den sidste gruppe på 50 havde meget frie tøjler. De startede med at få fluorescerende drinks, og så fik de ellers lov til at danse, synge og feste uden mundbind og krav om afstand.

For at komme ind til forsøget skulle alle deltagerne fremvise en negativ coronatest, og fem dage efter den specielle fest skal de så igen testes.

På den måde kan de hollandske myndigheder få flere svar på, hvor risikabelt det vil være at åbne hele clubmiljøet op.

Det er firmaet Fieldlab, der faciliterede det store forsøg, og dér håber man på, at resultatet kan hjælpe til at finde på nogle meget målrettede åbninger af nattelivet.

»Vi håber, at undersøgelsen kan føre til en skræddersyet åbning af nattelivet. Foranstaltningerne er lige nu generelle, og hvis smittetallet falder, vil der være et maksimum på 100 gæster på et hvilket som helst spillested, bar eller club igen. Vi håber at kunne lave nogle mere specifikke foranstaltninger, hvor for eksempel Ziggo Dome kunne åbne med halv kapacitet,« siger Tim Boersma ifølge Politiken.

Hollænderne har også en en forretningskonference med 500 deltagere, en fodboldkamp med 1.200 tilskuere og en udendørsfestival på papiret, så man generelt kan blive klogere på, hvilken smitterisko der er ved en række kulturbegivenheder.