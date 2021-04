Flere lig er blevet fundet i område, der har været præget af dårligt vejr, oplyser hjælpeorganisation.

Mindst 130 migranter frygtes druknet i Middelhavet, efter at en kæntret båd torsdag blev fundet ud for Libyens kyst.

Det oplyser hjælpeorganisationen SOS Méditerranée ifølge nyhedsbureauet AFP.

Organisationen siger, at et privat redningsfartøj sent torsdag lokal tid har fundet mindst ti lig i det område, hvor en kæntret gummibåd blev fundet.

Der er endnu ikke fundet nogen overlevende fra båden, der ifølge organisationen havde cirka 130 personer om bord.

SOS Méditerranée oplyser, at det tirsdag opfangede nødopkald fra flere både i problemer ud for Libyens kyst.

Derfor sejlede hjælpeorganisationens skib "The Ocean Viking" samt flere handelsskibe til området for at hjælpe, men dårligt vejr og op til seks meter høje bølger har besværliggjort redningsaktionen.

- Siden vi ankom til stedet i dag (torsdag, red.), har vi ikke fundet nogle overlevende. Samtidig kunne vi se mindst ti lig i vandet i nærheden af vraget, siger Luisa Albera, der koordinerer redningsarbejdet på "The Ocean Viking", ifølge nyhedsbureauet Reuters.

"The Ocean Viking" brugte hele onsdagen på at lede efter en anden båd, der også var i problemer, men uden held.

Det er ifølge Reuters uvist, hvad der er sket med de 40 mennesker, der var om bord, men den franske journalist Emmanuelle Chaze, der er om bord på "The Ocean Viking", sagde onsdag til AFP, at der "ikke er håb om at finde overlevende".

Så sent som i sidste uge oplyste FN's Internationale Organisation for Migration (IOM) og FN's Flygtningeorganisation (UNHCR), at 41 afrikanske migranter var druknet ud for Tunesiens kyst, da deres båd sank på turen mod Europa.

Ifølge FN's Internationale Organisation for Migration har over 450 migranter mistet livet i Middelhavet i år. De fleste i forsøget på at nå Europa i små både fra Tunesien eller Libyen.

/ritzau/