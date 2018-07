En lava-eksplosion fra den aktive Kilauea-vulkan har mandag såret 13 personer, der var på en bådtur i området. I videoen øverst kan du se private optagelser fra en af turisterne i båden, der filmede, da lavaen ramte folk i båden.

En 20-årig kvinde pådrog sig et brækket ben, mens andre passagerer blev forbrændt og fik hudafskrabninger, oplyser landets naturministerium ifølge nyhedsbureauet AP. Ens tilstand er stabil, mens en anden fortsat meldes i kritisk tilstand. De var ombord på en af de mange turbåde, der arrangerer rundvisninger tæt på vulkanen, der har været i udbrud siden maj.

Myndighederne har gennem længere tid advaret turister mod at komme for tæt på lavaen. Kystvagten etablerede i maj en zone, der forbyder både at komme tættere end 300 meter på det sted, hvor lavaen flyder ud i havet, men turbådene har fået lov til at sejle så tæt på som 50 meter.

Turister kigger på lavaen fra Kilauea-vulkanen fra en turbåd 4. juni. Foto: Terray Sylvester/Reuters/Ritzau Scanpix

Kilauea-vulkanen har siden maj ødelagt mere end 700 hjem, men indtil mandag var kun ét menneske blevet såret som følge af udbruddet. Det var en mand, der blev ramt af lava, hvilket førte til, at han brækkede benet.

Det er ifølge CNN uvist, hvor mange der var ombord på båden, der har plads til 49.