En person er blevet reddet af helikopter og er ifølge talsmand i "choktilstand" efter forlis.

En stor redningsaktion efter 13 savnede søfolk er søndag i gang ud for den græske ø Lesbos.

Et fragtskib under comorisk flag sank søndag ud for øen, mens der var kraftig blæst. Foreløbig har en helikopter samlet et besætningsmedlem op, oplyser kystvagten.

Vedkommende er blevet bragt til et hospital på Lesbos.

- Han er i en choktilstand, siger talsmand for kystvagten Nikos Alexiou til AFP uden at give yderligere detaljer.

Hvad der er sket med de 13 øvrige besætningsmedlemmer, vides ikke.

Fem fragtskibe, tre skibe fra kystvagten samt helikoptere fra flyvevåbnet og søværnet tager del i redningsindsatsen. Også en fregat fra søværnet deltager.

Myndigheder oplyser, at fragtskibet, som havde en besætning på 14 medlemmer samt salt i lasten, gik ned 8,3 kilometer sydvest for Lesbos - nær Tyrkiets kyst. Det skete tidligt søndag.

Nyhedsbureauet ANA skriver med henvisning til selskabet, som står for driften af fartøjet, at besætningen tæller 11 egyptere, to syrere og en inder.

Skibet meldte ifølge myndighederne første gang om en mekanisk fejl klokken 07.00 lokal tid.

Klokken 08.20 meddelte kaptajnen, at skibet var ved at krænge over, og han sendte et "mayday"-nødsignal ud. Herefter forsvandt skibet fra radaren.

I løbet af weekenden har kraftig blæst i dele af Grækenland betydet, at en del skibe er forblevet i havn.

Landet er i løbet af de seneste måneder gentagne gange blevet ramt af oversvømmelser og uvejr.

Det 106 meter lange skib er bygget i 1984. Det sejlede ud fra Dekheila i Egypten og havde kurs mod Istanbul.

/ritzau/AFP