13 personer er meldt savnet efter et jordskred på den italienske ø Ischia.

Det oplyser nyhedsbureauet Ansa ifølge Dagbladet.

Blandt de savnede er en nyfødt baby, lyder det.

På Twitter oplyser brandvæsenet i byen, at et jordskred blandt andet har taget et hus med i skredet, og at en bil er endt i havet.

Jordskreddet skyldes kraftig regn i området og i den forbindelse opfordrer byens borgmester folk til at blive hjemme og om ikke at gå ud.

»Kære borgere. På grund af dårlige vejrforhold og de store skader, der allerede er påført lokalsamfundet i Casamicciola Terme, vil jeg gerne bede dig om at blive hjemme og ikke at gå ud,« skriver borgmester Enzo Ferrandino på Facebook.

Ischia er en vulkansk ø i Napoli-bugten i Italien. Øen er kendt for sit termiske vand.

Opdateres …