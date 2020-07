Flere personer affyrede skud under et masseslagsmål i en by i Illinois. Ingen af de sårede er i livsfare.

13 blev ramt af skud, da der tidligt søndag morgen lokal tid udbrød et masseslagsmål i en større forsamling af personer i byen Peoria i den amerikanske delstat Illinois.

Det skriver NBC News. Ingen af skudofrene er i livsfare, oplyser politiet i byen Peoria.

Adskillige personer affyrede ifølge politiet skud ind i en gruppe på næsten 200 mennesker, som i de tidlige morgentimer havde samlet sig ved en flodbred.

Syv kvinder og seks mænd blev ramt af skud. Det er indtil videre uklart, hvad der førte til slagsmålet. Det vides heller ikke, hvorfor de mange personer havde samlet sig, oplyser politiet.

Da politiet ankom, befandt to af skudofrene sig stadig på stedet. En mand, der var ramt i halsen, samt en kvinde med et skudsår i ryggen. Begge blev bragt til et hospital med "alvorlige" skader ifølge politiet.

De øvrige 11 skudofre blev i private biler fragtet til hospitaler i området, skriver NBC News.

Politiet har ikke foretaget nogen anholdelser i forbindelse med skyderiet.

/ritzau/