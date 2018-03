Mange af ofrene døde af kvælning, de da forsøgte at undslippe ilden ved at søge højere op, siger embedsmand.

Ho Chi Minh City. 13 mennesker er døde og adskillige andre såret i en brand i et lejlighedskompleks i Vietnams største by, Ho Chi Minh City, fredag.

Branden i bygningen Carina Plaza brød ud på de nederste etager omkring midnat og spredte sig hurtigt til de øvrige etager.

En unavngiven embedsmand fra byen fortæller, at mange af ofrene døde af kvælning, da de forsøgte at undslippe ilden ved at søge mod etager højere oppe.

- 13 lig er blevet bjærget, og mange andre er såret. De døde af kvælning, siger embedsmanden.

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til branden.

Det statslige nyhedsmedie VietnamPlus rapporterer, at branden brød ud i en underjordisk parkeringskælder, der er forbundet til lejlighedskomplekset.

Det lykkedes brandfolk at få slukket ilden ved daggry fredag. Dog var området omgivet af tyk røg i flere timer efter.

Det store lejlighedskompleks består af flere bygninger, som er mellem 15 og 22 etager høje. Det blev bygget for bare seks år siden.

Komplekset består desuden af en swimmingpool, en tennisbane, børnehaver og butikker.

Fredagens brand er den mest dødelige i Vietnam siden 2016. Her gik en karaokebar i Hanoi op i flammer og efterlod 13 mennesker døde.

/ritzau/AFP