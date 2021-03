Hele 13 mennesker er blevet dræbt i en voldsom trafikulykke i den sydlige del af Californien.

En overfyldt personbil kolliderede tirsdag aften lokal tid med en lastvogn ved Holtville, ikke langt fra grænsen til Mexico.

Ifølge Fox News var det et tragisk syn, der mødte betjentene på ulykkesstedet. Her var 12 personer allerede døde, mens én person siden døde på vej til hospitalet.

Yderligere otte personer er blevet indlagt med kvæstelser på forskellige lokale hospitaler.

Skaderne på personbilen var store. Foto: PATRICK T. FALLON

Alle dødsofrene var passagerer i den Ford Expedition, der blev torpederet at lastvognen. Her er der normalt plads til 8 personer, men der var ifølge California Highway Patrol hele 25 mennesker i bilen. Ifølge Fox News' oplysninger var der tale om illegale immigranter. Sandsynligvis fra Mexico.

»Det køretøj er selvfølgelig ikke bygget til så mange mennesker,« siger politiinspektør Omar Watson til mediet:

»Det er meget uheldigt, at så mange mennesker befandt sig i køretøjet, for der er slet ikke sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte sådan et antal.«

Føreren af lastvognen slap med »moderate kvæstelser«.

Ulykken set oppefra. Foto: BING GUAN

Det vides endnu ikke, hvorfor personbilen tilsyneladende kørte direkte ud foran den enorme tonstunge lastvogn, der bestod af to anhængere med grus.

Ifølge myndighederne var de mange personer i den overfyldte bil mellem 15 og 53 år, og de amerikanske myndigheder samarbejder nu med det mexicanske konsulat i området for at få identificeret ofrene og få kontaktet deres familier.