Ved et tilfælde endte en canadisk teenagedreng med at løse et næsten tre årtier gammelt mysterium om en kvinde, som var forsvundet uden at efterlade sig spor.

En sommerdag i august var 13-årige Max Werenka ude at padle på Griffin Lake nær Revelstoke, da han fik øje på noget nede i vandet.

Det skriver Washington Post.

»Man kunne se noget, nærmest som en skygge, som en aftegning,« forklarer Max Werenka.

Objektet i vandet var stort, rektangulært - og en del af det skinnede en smule. I Max' hoved opstod ideen med det samme: Han så solens stråler reflektere gennem vandet på et udstødningsrør på undersiden af en sunken bil.

Han vidste det ikke på det tidspunkt, men hans fund endte med at løse gåden om, hvad der var sket med den 69-årige kvinde Janet Farris, der tilbage i 1992 forsvandt sporløst, mens hun var på vej til et bryllup i Alberta.

Til People forklarer Max Werenkas mor, Nancy, at det var nogle gæster på familiens ferieresort nær Griffin Lake, der først havde talt om, at de havde set noget 'skinnende' nede i vandet blot tre meter fra land.

Det fik Max til at padle ud på søen sammen med nogle af gæsterne for at undersøge det nærmere.

Her bliver bilen hejst op fra vandet. Foto: Royal Canadian Mounted Police

Det var der, teenagedrengen fik øje på det, han mente var bunden af en bil.

»Det var rent tilfældigt,« forklarer Nancy Werenka til People.

»Det var som om, det var meningen, det skulle ske. Det hele passede bare sammen,« tilføjer hun.

Efter Max og resten af gruppen kom tilbage på land, begyndte de ifølge Washington Post at søge på internettet for oplysninger om biler, der kunne være endt i Griffin Lake.

Det førte dem til en artikel om fire personer, der tilbage i 2009 blev reddet op fra søen, efter de var endt med at køre i den.

Til at begynde med tænkte Max og hans mor, at det nok bare var den bil, der endnu - af uforklarlige årsager - lå der. Derfor ringede de ikke til politiet for at fortælle om fundet.

Det ændrede sig dog dagen efter, da en betjent fra Royal Canadian Mounted Police tilfældigt kom forbi søen for at spise frokost med sin familie.

Max og Nancy fortalte dem om bilen i vandet - men betjenten forklarede, at han var ret sikker på, at bilen fra sagen i 2009 var blevet fjernet fra søen.

To andre betjente blev derfor sendt ud til stedet, men ingen af dem kunne få øje på bilen i vandet.

Max tilbød derfor, at han kunne hoppe i vandet med sit GoPro-kamera - og da han dukkede op til overfladen igen, havde han billedbeviser med sig. Der lå ganske rigtigt en bil på bunden.

Da politiet efterfølgende fik hevet bil op på land, fandt man liget af en kvinde i den.

Liget af Janet Farris.

Til det canadiske medie CBC fortæller Janet Farris' søn, George Farris, at man ledte efter hende i årevis, før man til sidst begyndte at opgive håbet.

»Jeg tror, det værste var, at vi ikke vidste, hvad der var sket,« forklarer han.

Ifølge politiet er Janet Farris' død højst sandsynligt en ulykke.

Man formoder, at hun sandsynligvis drejede væk fra vejen for at undgå et dyr eller på en eller anden måde mistede kontrollen over bilen - og på den måde endte i søen.