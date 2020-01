Et meget ungt par i den russiske by Zheleznogorsk har vakt opsigt.

Det har de, fordi de tilsyneladende venter barn sammen.

13-årige Daria og 10-årige Ivan er stået frem på russisk tv for at fortælle om deres forhold og babyen, der er på vej. Det skrive blandt andet Mirror

De mødtes for et års tid siden og faldt for hinanden.

»Ivan sagde, at han var forelsket i mig. Vi forsøgte at være sammen så meget som muligt,« siger Daria, der fortæller, at hun er otte uger henne.

Men kan det virkelig lade sig gøre, at en 10 år gammel dreng kan blive far?

En lokal børnelæge fortæller, at de i teorien begge kan være blevet kønsmodne. Men urolog Evgeny Grekov fortæller, at Ivan på ingen måder kan være faderen.

»Vi har tjekket laboratorieprøverne tre gange, og der kan ikke være noget sperm. Han er stadig et barn.«

Han slår fast, at Ivan ikke har nået puberteten endnu, og det har hans kønsorganer heller ikke.

Det har selvsagt vakt en del spørgsmål.

Darias mor, Elena, medvirkede også i tv-programmet, hvor hun også siger, at datteren er gravid med Ivan.

Det russiske politi er også gået ind i den opsigtsvækkende sag for at afdække, hvorvidt børnenes historie passer.