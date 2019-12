18-årig kvinde, som i år var begyndt på college, blev onsdag dræbt i en park i New York. Teenager er anholdt.

En 13-årig dreng er anholdt og sigtet i forbindelse med et drab på en 18-årig kvinde i en park i New York City onsdag.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Politiet leder efter yderligere to personer, som menes at have været involveret i drabet.

Den 13-årige formodede gerningsmand blev anholdt torsdag. Hans rolle i overfaldet er endnu ikke klarlagt.

Offeret, den 18-årige Tessa Majors, blev onsdag aften fundet dræbt i Morningside Park, der ligger i nærheden af Barnard College, hvor den unge kvinde var førsteårsstuderende.

Ifølge politiet i New York blev hun overfaldet af en gruppe personer, som røvede hende og derefter stak hende adskillige gange med en kniv.

/ritzau/