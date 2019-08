Sommerferien for en britisk familie blev vendt til et mareridt, da en 13-årig dreng faldt ned fra 6. sal i Fuengirola, der ligger i Costa del Sol-området.

Selvom læger var hurtigt på stedet, stod den britiske drengs liv ikke til at redde.

Det skete fra en lejlighed, skriver The Mirror.

Angiveligt var drengens mor til stede, da han faldt ud over altanen og de seks etager ned.

Vidner på stedet beskriver det som om, at det ikke var et fald med vilje fra drengen, og det var derfor et uheld.

Tragedien skete klokken 13.30 tirsdag eftermiddag.

Kilder på stedet siger, at familien var i Fuengirola på ferie.

Den endelige baggrund for drengens fald er endnu ikke fastlagt.