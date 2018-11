Thailand er i chok, efter at en 13-årig dreng døde efter en boksekamp. Flere ønsker forbud mod børneboksning.

Thailændere har reageret med chok og vrede, efter at en 13-årig dreng mandag døde af sine kvæstelser efter at være blevet slået bevidstløs under en boksekamp syd for Bangkok lørdag.

Dødsfaldet har atter skabt debat om et forbud mod kampe mellem børn i den nationale kampsport thaiboksning.

Thaiboksning er enormt populært i Thailand, og mange boksere begynder i en meget ung alder i jagten på rigdom og berømmelse.

Men deltagelsen af børn, der sommetider begynder, allerede når de er under ti år gamle, har ofte været genstand for kritik. Kampene involverer blandt andet spark og albuer i hovedet og ofte uden brug af hovedbeskyttelse.

Det kritiseres, at små børn bokser for penge. Som regel sker det for at tjene penge til deres fattige familier.

13-årige Anucha Tasako kollapsede i ringen, efter at hans 14-årige modstander havde ramt ham flere gange i hovedet under en kamp i provinsen Samut Prakan lørdag.

Mobiloptagelser offentliggjort af lokale medier viser det øjeblik, hvor Anucha Tasako falder til jorden, og redningspersonale kommer springende op i ringen til den bevidstløse dreng.

Ifølge thailandsk politi døde han af en hjerneblødning to dage senere.

Thailandske medier rapporterer, at han havde bokset, siden han var otte år gammel, og at han havde flere end 150 kampe bag sig.

Hans modstander fra lørdagens kamp, 14-årige Nitikron Sonde, har udtrykt sin sorg over dødsfaldet i et opslag på Facebook.

- Jeg fortryder det, skrev han på det sociale medie tirsdag.

- Men jeg er nødt til at gøre min pligt og vinde, så jeg kan tjene penge nok til at få en uddannelse.

Hverken Anucha Tasako eller Nitikron Sonde bar hovedbeskyttelse under kampen.

Lige nu er et lovforslag om at forbyde mindreårige under 12 år at bokse under overvejelse. Det ventes, at forslaget vil møde yderligere opbakning efter Anucha Tasakos død.

Thailands turist- og sportsminister er citeret i lokale medier for at sige, at han vil sende lovforslaget til behandling "så hurtigt som muligt".

Andre forsvarer dog praksissen med børneboksere.

- Jeg er ikke enig i lovforslaget. 99 procent af de berømte thaiboksere og OL-vindere begyndte at bokse, da de var helt unge.

- Jeg begyndte at konkurrere som 12-årig. Spørgsmålet er, om vi har ordentlige sikkerhedsforanstaltninger, siger 59-årige Tawee Umpornmaha, der er tidligere OL-medaljevinder i thaiboksning.

/ritzau/AFP