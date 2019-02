En amerikansk pige på bare 13 år er idømt 25 års fængsel for mordet på sin bedste veninde, som hun var inviteret til at sove hos.

Teenageren fra Fort Worth i Texas er fundet skyldig i mordet på den 14-årige Nylah Lightfoot, som blev stukket til døde i et lejlighedkompleks i byen i maj sidste år.

Egentlig var de fire piger på 13 og 14 år, der skulle sove sammen. De havde startet dagen med et party ved en pool og tilbragte resten af eftermiddagen med at lytte til musik.

Snakken gik på at tilbringe natten sammen, men der var for mange piger til at sove i Lightfoots seng. Det skriver news.com.au.

De fire piger skulle overnatte i Nylah Lightfoots hjem i boligblokken Sycamore Centre Villas. Foto: Google Street View

Omkring klokken 3.30 om morgenen gik den tiltalte hjem, for der var tilsyneladende ikke plads til hende. Da hun forlod rummet, smækkede hun med døren.

Lightfoot fulgte hende hjem - det var lige i nærheden - og de to begyndte at skændes foran tiltaltes hjem.

På et tidspunkt gik tiltalte indenfor og tog en køkkenkniv, kom tilbage og stak veninden ned. Ifølge retsmedicineren døde Lightfoot af stiksår i hoved og bryst.

»Jeg kan ikke tro, at det skete,« sagde hun i vidneskranken og indrømmede, at hun kun ville skræmme Lightfoot, da hun greb kniven.

Den 14-årige Nylah Lightfoot blev myrdet af en kun 13-årig veninde i maj sidste år. Foto: Facebook

»Hun gik frem mod mig og sagde: 'Stik mig, stik mig, jeg ønsker at dø under alle omstændigheder.' Det var aldrig min hensigt at gøre hende skade. Hun var min ven.«

Den tiltalte viste anger over sine handlinger og undskyldte over for Lightfoots familie. Hun beskrev den dræbte som 'den bedste ven, man kunne have', og kaldte hende 'min søster'.

Anklagerne påpegede derimod, at den tiltalte har en historie, der indeholder meget vold og mange slagsmål.

Hun skal nu sidde i ungdomsfængsel, til hun fylder 19 år, og vil derefter blive flyttet til et almindeligt fængsel, hvor hun skal afsone resten af dommen.