Nye tal indikerer, at Mexicos dødstal under pandemien kan være dobbelt så højt, som officielle tal viser.

Mexico har registreret 122.765 flere dødsfald end normalt mellem midten af marts og 1. august.

Det oplyser landets sundhedsministerium lørdag i en rapport om overdødelighed.

Tallet antyder, at Mexicos dødstal under pandemien kan være langt højere, end de officielle tal viser.

Landet har officielt registreret 67.326 dødsfald og 629.409 smittetilfælde i løbet af pandemien, viser tal fra Johns Hopkins Universitet.

Men den mexicanske regering har ofte sagt, at det reelle antal smittede sandsynligvis er langt højere, fordi mange ikke bliver testet.

Målinger af overdødelighed bliver globalt anset for at være en mere præcis måde at måle det reelle dødstal under pandemien.

Mexicos sundhedsministerium oplyser, at de mange ekstra dødsfald ikke nødvendigvis alle sammen skyldes coronavirus, men at folk også kan være døde af andre årsager.

Men Ricardo Cortes Alcala, der er generaldirektør i regeringens afdeling for sundhedsforebyggelse, erkender, at coronapandemien har ramt den mexicanske befolkning hårdt.

- En ny biologisk sygdom, der er blevet introduceret til mennesker fra det vilde dyrerige, vil altid skabe en ekstra byrde af sygdom og en ekstra byrde af dødelighed, hvilket vi tydeligt ser, siger han.

- Hvad, vi vil have, er, at denne belastning bliver så lav som muligt, tilføjer han.

Det mexicanske sundhedsministerium registrerede lørdag 6319 nye smittetilfælde og 475 dødsfald.

Fredag sagde fungerende sundhedsminister Hugo Lopez-Gatell, at landets indtil da stabile nedgang i antallet af smittetilfælde gik i stå i midten af august.

- Det er i den grad foruroligende, fordi vi vil alle gerne have, at det bliver ved med at falde, indtil pandemien forsvinder, sagde han.

/ritzau/Reuters