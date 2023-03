Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Soldaten står alene, tilsyneladende i en skov et sted. Han ryger ganske afslappet på en cigaret.

»Slava Ukraini,« siger han.

Brøkdele af et sekund senere brydes stilheden af lyden af geværskud. Flere af dem. Soldaten ser ud til at være ramt i hovedet. Han falder livløs til jorden.

Videoen er blot 12 sekunder lang, men den er gået verden rundt, heriblandt på Twitter.

Og selv om vi i løbet af det seneste års tid har set rystende billeder og videoer fra krigen og dens grusomheder, har den rystet Ukraine.

B.T. har valgt ikke at bringe videoen af soldaten, der bliver henrettet, og vi har sløret hans ansigt på fotoet herunder.

Den ukrainske soldat Tymofii Shadura i momentet umiddelbart inden, han bliver henrettet i videoen. Skærmbillede. Vis mere Den ukrainske soldat Tymofii Shadura i momentet umiddelbart inden, han bliver henrettet i videoen. Skærmbillede.

I sin tale til det ukrainske folk mandag aften omtaler præsident Volodymyr Zelenskyj den rystende videosekvens.

»En video dukkede op i dag, og den viste, hvordan besættelsesstyrkerne brutalt dræber en soldat, som på modig vis sagde 'Ære til Ukraine' direkte til dem,« siger Volodymyr Zelenskyj.

»Jeg vil have, at vi alle sammen, i forening, svarer på hans ord: Ære til helten. Ære til helte. Ære til Ukraine.«

Og så giver præsidenten et løfte:

»Og vi vil finde morderne,« tilføjer Volodymyr Zelenskyj.

De ukrainske myndigheder er da også allerede i gang.

I hvert fald rapporterer mediet Ukrinform, at landets anklagemyndighed (SBU) har åbnet en sag på episoden.

»Videoen af den brutale og kujonagtige nedskydning af en ubevæbnet mand har rystet samfundet i dag,« lyder det i en facebook-opdatering fra Andrij Kostin, som er leder af anklagemyndigheden i Ukraine.

»SBUs vigtigste efterforskningsafdeling har registreret en straffesag i henhold til del 2 i artikel 438 i Ukraines straffelov – der handler om overtrædelse af krigens love og skikke,« tilføjer Andrij Kostin.

The Warrior's name is Tymofii Shadura of 30th Separate Mechanized Brigade, - Ukrainian Ministry of Defense, after preliminary investigation.



Currently, his body is at temporarily occupied territories. Ukraine will do everything to bring our Defender home.



Eternal Glory to Hero! pic.twitter.com/88XlJbeud2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2023

Soldaten, der bliver dræbt i videoen, er ifølge den ukrainske regeringsrådgiver Anton Geraschenko tirsdag blevet identificeret af det ukrainske forsvarsministerium.

Manden, hvis navn var Tymofii Shadura, var tidligere blevet meldt savnet i området omkring Bakhmut.